Ieri in Campania | imbrattata con della vernice la Reggia di Caserta - don Patriciello ringrazia la Meloni

(Di giovedì 16 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, mercoledì 15 maggio 2024. Avellino – Era già salito sul parapetto di protezione e con tutta probabilità, senza l’intervento dei Carabin, sarebbe riuscito nel suo intento suicida. Grazie alla segnalazione da parte di un cittadino che aveva notato il predetto in evidente stato confusionale nei pressi del ponte, l’operatoreCentrale Operativa del Comando Provinciale di Avellino ha disposto l’immediato intervento di una pattugliaSezione RadiomobileCompagnia di Avellino, già di perlustrazione in quell’area. (LEGGI QUI) Benevento – Vittorio Sgarbi è notoriamente un vulcano in piena, e lo è ancor più durante l’intenso tour elettorale che lo vede protagonista per promuovere la sua candidatura al ...

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di Ieri , venerdì 10 maggio 2024. Avellino – Nell’ambito di una mirata azione di prevenzione e contrasto al fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze ...

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di Ieri , lunedì 13 maggio 2024. Avellino – Sono stati identificati e denunciati dai Carabin Ieri della Stazione di Zungoli i tre soggetti che nella nottata di sabato, per futili motivi, ...

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di Ieri , martedì 14 maggio 2024. Avellino – Figura anche un poliziotto , oggi in servizio alla stradale di Avellino , tra le cinque persone arrestate oggi nell’ambito dell’indagine del Gico ...

Caso pizzeria 'dal Presidente', interrogatori di garanzia - Caso pizzeria 'dal Presidente', interrogatori di garanzia - Insieme con la pizzeria i finanzieri hanno sequestrato altri beni per un valore complessivo pari a 3,5 milioni di euro: sette immobili, tra cui l'abitazione di Di Caprio in piazza Sannazaro del valore ...

Affari Tuoi, l’ex spogliarellista Fabio e il finale choc: “Lei rimane incinta”, la reazione maliziosa di Amadeus - Affari Tuoi, l’ex spogliarellista Fabio e il finale choc: “Lei rimane incinta”, la reazione maliziosa di Amadeus - Durante la puntata del 15 maggio marito e moglie giocano una partita iniziata abbastanza bene e terminata lasciando tutti con l'amaro in bocca: cosa è successo ...

IIA, il segretario generale Cgil Campania: la proposta del governo non ci convince - IIA, il segretario generale Cgil campania: la proposta del governo non ci convince - Valle Ufita. Sulla vertenza di Industria Italiana Autobus, e dopo l'incontro di ieri pomeriggio, al Mimit, in cui il governo ha preso ancora di più le distanze e, in qualche modo, ufficializzato il c ...