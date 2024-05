Guerra ultime notizie Putin in Piazza Tienanmen - calorosa stretta di mano con Xi

Tutti gli obiettivi che la Russia si è posta nel suo intervento in Ucraina “si stanno realizzando”, ha detto il presidente russo Putin , aggiungendo che le forze di Mosca stanno avanzando ogni giorno in tutti i settori del fronte. Il segretario di ...

Tutti gli obiettivi che la Russia si è posta nel suo intervento in Ucraina “si stanno realizzando”, ha detto il presidente russo Putin , aggiungendo che le forze di Mosca stanno avanzando ogni giorno in tutti i settori del fronte. Il segretario di ...

Roma, la "guerra" del Quarticciolo: i pusher oscurano i lampioni, i residenti occupano le strade - Roma, la "guerra" del Quarticciolo: i pusher oscurano i lampioni, i residenti occupano le strade - Mentre i carabinieri procedevano ha dato in escandescenza colpendo con calci e pugni i militari. L'ultima vittoria i cittadini di "Casale Rosso" frazione stretta tra i lotti popolari del Quarticciolo ...

L’altra guerra de I Dannati, un western di proletari in divisa - L’altra guerra de I Dannati, un western di proletari in divisa - Dopo un percorso da documentarista, Roberto Minervini debutta con un film di finzione, selezionato a Cannes nella rassegna Un certain regard. The Damned (I Dannati) è l’opposto dell’avventura eroica d ...

Mar Cinese Meridionale: Filippine inviano nave da guerra verso le Spratly in risposta ad attività della Cina (3) - Mar Cinese Meridionale: Filippine inviano nave da guerra verso le Spratly in risposta ad attività della Cina (3) - Negli ultimi mesi i rapporti tra Cina e Filippine sono stati costellati da numerosi incidenti nelle acque del Mar Cinese Meridionale, ...