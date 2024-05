GIro d’Italia in Emilia Romagna | quando e dove passa a Bologna

(Di giovedì 16 maggio 2024), 16 maggio 2024 - Nella tappa 13 ilattraverserà gran parte dell’, venerdì 17 maggio, da Riccione a Cento, 179 km piatti e per velocisti che vedranno la carovana toccare anche il territorio bolognese.ilPartiti da Riccione alle 13 e dopo aver attraversato la provincia di Rimini e di Forlì-Cesena e di Ravenna, ilentrerà nel territorio bolognese attorno alle 15.45. Arrivando da Conselice, infatti, la carovana entrerà a Spazzate Sassatelli su via Benelli alle 15.46 , poi toccherà Sant'Antonio sulla sp.29 alle 15.55, sarà a Molinella sulla sp.6 alle 16.07, a Baricella sulla sp.47 alle 16.28, arriverà ad Altedo sulla ss.64 e ...

Dopo la volata di ieri ecco un’altra giornata interessante al Giro d’Italia 2024 : in scena la dodicesima tappa , la frazione dei muri da Martinsicuro a Fano. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso , altimetria , favoriti e programma. LA ...

Si svolgerà interamente in Emilia-Romagna la tredicesima tappa , la dodicesima in linea, dell’edizione numero 107 del Giro d’Italia di ciclismo su strada, che si svolgerà domani , venerdì 17 maggio 2024 , con partenza da Riccione ed arrivo a Cento ...

Il Giro d’Italia 2024 affronta oggi la tappa numero 12, Martinsicuro-Fano di 193 km. La frazione di oggi , in diretta tv e streaming, porta il gruppo dall’Abruzzo alle Marche con un percorso insidioso che potrebbe creare qualche grattacapo alla ...

Giro d'Italia nell'anconetano, le previsioni meteo degli organizzatori - Venerdì 17 maggio 2024: 13a tappa RICCIONE (Rimini) " CENTO (Ferrara) Km: 179 Dislivello: 150 metri Difficoltà: * Tappa 13 del Giro con tempo nel complesso bello in tutta la tappa. Partenza da ...