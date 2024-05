Elezioni europee | istruzioni per l’uso

Solo nell'ultima legislatura l'Unione ha varato grandi pacchetti di norme, come l'AI Act sull'intelligenza artificiale. Ma il tema resta marginale nei manifesti per il voto dell'8 e 9 giugno

«L’Europa nacque per garantire pace, benessere e lavoro, non per imporre le auto elettriche e le case green». A pronunciare questa frase è il ministro Matteo Salvini, intervenuto di recente a una trasmissione di Radio Cusano Campus. A guardare ...