Domenicali tifa sempre per Imola Il Gran Premio non è a rischio Spero che stavolta vinca Leclerc

(Di giovedì 16 maggio 2024) "Beh, teoricamente dovrei essere super partes, lo so. Ma ho una mia storia e dunque lo dico:che a, che ritroviamo dopo il disastro dell’alluvione 2023,la Ferrari di…" Stefanotorna a casa.de capo della F1 post moderna, l’erede di Bernie Ecclestone non dimentica le radici. "Sono imolese e da ragazzo entravo in circuito di straforo, per non pagare il biglietto – confessa –. Naturalmente adesso invito tutti a non imitarmi…" Ieri mattina il Dom ed io abbiamo incontrato gli studenti di Economia dell’università di Modena. Sold out, a conferma di una realtà sorprendente: il pubblico daha cambiato pelle. Cioè carta di identità. "È così, dal 2020 in poi l’età media dei fans è scesa da 50 a 35 anni. ...

Pillole di F1 - Imola alle porte: dall'ottimismo di Vasseur al pessimismo di Domenicali, le notizie di oggi - Pillole di F1 - imola alle porte: dall'ottimismo di Vasseur al pessimismo di domenicali, le notizie di oggi - La F1 fa tappa sul circuito di imola per la prima gara in Europa, il GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, con la Ferrari desiderosa di regalare una gioia ai… Leggi ...

Imola è pronta per il ritorno del GP dell'Emilia-Romagna - imola è pronta per il ritorno del GP dell'Emilia-Romagna - La gara all'Autodromo del Santerno cruciale per i valori in pista della seconda parte di stagione. Ferrari e McLaren con i riflettori puntati, tanti aggiornamenti per colmare il gap dalla Red Bull ...

Ferrari, Vasseur verso Imola: “Aggiornamenti Non so se funzioneranno” - Ferrari, Vasseur verso imola: “Aggiornamenti Non so se funzioneranno” - Queste le parole di Vasseur in vista di imola: Dopo tante gare lontano da casa ... Appuntamento per il gran premio dell’Emilia Romagna che si svolgerà domenica 19 maggio, in programma alle ore 15:00.