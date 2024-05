Colpani Lazio - accelerata di Fabiani | incontro e contatti con Galliani

(Di giovedì 16 maggio 2024) Andreaè finito nel mirino dellaaccelera per il centrocampista offensiva cresciuto in questa stagione col Monza Andreaè finito nel mirino dellaaccelera per il centrocampista offensiva cresciuto in questa stagione col Monza. Sull’italiano è piombata con forza la squadra biancoceleste che avrebbe allacciato i primi decisicon Adriano

La Lazio è piombata su Andrea Colpani . Ne parla oggi Tuttosport, che spiega come i biancocelesti siano in pressing sul club guidato da Adriano...

