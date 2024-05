Clima - in 8 anni le 60 maggiori banche hanno finanziato il settore fossile con 6 900 miliardi UniCredit e Intesa tra le più attive nell’Artico

(Di giovedì 16 maggio 2024) C’è unche proprio non solo non riesce a tagliare i suoi legami con il mondo delle fonti fossili, ma ne è ormai “captive”, catturato in maniera conclamata. E’ quello del credito. Dal 2016 al 2023 le 60mondialierogato al6.900di dollari, una somma pari a tre volte il Pil dell’Italia: alla faccia degli impegni presi pubblicamente dagli istituti per la salvaguardia dele delle belle parole spese con gli azionisti e gli investitori per sbandierare i propri impegni ambientali. Nel solo 2023investito nel comparto 750di dollari, quasi 100 in più dei 673del 2022. A dimostrarlo è la quindicesima edizione del rapporto ...

Il Governo teme sgambetti: chiesta la fiducia sul decreto Superbonus - Il Governo teme sgambetti: chiesta la fiducia sul decreto Superbonus - Le banche criticano la retroattività imposta da Giorgetti sul Superbonus. Mette in pericolo gli istituti di credito e le imprese.

La maxi truffa a una cooperativa. Fideiussioni false per rilevare un supermercato: quattro denunce - La maxi truffa a una cooperativa. Fideiussioni false per rilevare un supermercato: quattro denunce - L’inchiesta della banca: garanzie farlocche per aprire un punto vendita di una catena a Civitanova. Società creata ad hoc per intestare il tutto a un anziano invalido al 100%: la mente è un ristorator ...

False fideiussioni: mega truffa. Raggirate cooperativa e banca per rilevare un supermercato - False fideiussioni: mega truffa. Raggirate cooperativa e banca per rilevare un supermercato - La squadra mobile ha scoperto un sodalizio criminale capeggiato da un noto ristoratore. Una società creata ad hoc, finte garanzie per intestare il tutto a un anziano invalido al 100%.