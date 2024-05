Aumai shopping - arrestato il proprietario | frode fiscale per 20 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 16 maggio 2024) La guardia di finanza di Monza ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal gip presso il Tribunale di Monza nei confronti deldi, una nota catena di supermercati cinesi sparsi su tutto il territorio nazionale e con punti di vendita a Milano, quello più noto è in piazzale Loreto. L’uomo è accusato diper 20dicon 6didi imposte evase, in soli due anni, grazie a un articolato sistema di false fatture. L’indagine che ha coinvolto cinque persone con altri quattro soggetti raggiunti a un provvedimento cautelare.L’imprenditore, la manger e i collaboratori arrestatiIl provvedimento cautelare ha coinvolto, insieme al titolare della catena di negozi, anche una manager di origine cinese, ...