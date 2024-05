Attentato a Fico | il premier slovacco grave ma stabile Il giallo del ‘poeta’ sparatore

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 16 maggio 2024) Le condizioni di salute delfilorusso della Slovacchia, Robert, si sono stabilizzate dopo l’intervento chirurgico ma restano gravi. Il 15 maggio un uomo di 71 anni, Juraj Cintula, ex guardia giurata, e, a quanto sembra, simpatizzante di movimenti paramilitari filorussi, ha sparato a. Cintula è stato arrestato. La polizia slovacca lo accusa di omicidio premeditato per vendetta. Lo riporta Marzika tv. Durante la notte fra il 15 e il 16 maggio i medici dell’ospedale Roosvelt a Banska Bystrica “sono riusciti a stabilizzare lo stato del paziente. Oggi intraprenderanno altri passi per il suo recupero” ha detto il ministro della Difesa, Robert Kali?ák, in dichiarazioni ai cronisti davanti all’ospedale, rilanciate dall’emittente televisiva slovacca Ta3. L’intervento chirurgico sul corpo del...