ATP Roma - Tsitsipas con Jarry per acquisire fiducia per il Roland Garros Hurkacz-Pau - duello tra outsider

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 16 maggio 2024)sempre più al centro del mondo tennistico. Oggi verremo a conoscenza di coloro che andranno a fare compagnia ad Alejandro Tabilo ed Alexander Zverev nella ristretta cerchia dei semifinalisti degli Internazionali d’Italia, e per ognuno di loro può essere una ghiotta occasione per proporre la propria candidatura in vista del, che per un motivo o l’altro vede Novak Djokovic, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz non arrivare al meglio delle loro possibilità. Potrebbe essere l’occasione di uscire dal ‘giardinetto di casa’ di Montecarlo per Stefanos, che dopo un debutto complicato con il sempre osstico Jan-Lennard Struff ha avuto vita facile con Cameron Norrie ed Alex De Minaur. Arrivare in fondo anche afarebbe salire nettamente le sue quotazioni in vista dello Slam parigino. Ma ...