Assassin’s Creed | Shadows - i videogiocatori potranno scegliere il personaggio liberamente

(Di giovedì 16 maggio 2024)è stato finalmente presentato ufficialmente grazie al trailer pubblicato da Ubisoft. Il filmato introduce i due protagonisti del gioco Yosuke e Naoe, e offre uno sguardo al setting del gioco, ovvero il Giappone feudale. Il gioco permetterà agli utenti di vestire i panni dello shinobi o del samurai. Ubisoft ha già anticipato che, il gameplay dei due personaggi, sarà per diverso proprio per permettere aiun’esperienza differente e sue prospettive singolari e inoltre, il gioco sarà completamente doppiato in italiano. Ovviamente la presenza di due protagonisti giocabili ha suscitato non poche domande da parte dei membri della community. Proprio a tal proposito, il game director Charles Benoit ha fatto chiarezza sulla possibilità di scelta presente del gioco. Durante una ...