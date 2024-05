Alluvione in Emilia Romagna - un anno dopo a che punto siamo

Paolo Pileri, docente di pianificazione territoriale ambientale al Politecnico di Milano: "In Italia manca una conoscenza sufficientemente approfondita sull'importanza della difesa dei suoli, di conseguenza questo argomento non assume la rilevanza ...

A 12 mesi dall'Alluvione in Emilia-Romagna, sono ancora tante le persone che non sono potute rientrare a casa. Stefania, a Faenza, da inizio maggio 2023 vive con la famiglia in un ex convento. A Forlì Alessandra non può chiedere i rimborsi per ...