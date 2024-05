Allegri mi ha detto | ‘So dove aspettarti Ti strappo le orecchie' | il racconto di Vaciago

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2024) “Sovenire a prenderti. Vengo e titutte e due le”. Un’aggressione con toni minacciosi o giù di lì. Protagonista: Massimilianoche dopo la vittoria in Coppa Italia contro l’Atalanta si è scagliato contro Guido, direttore di Tuttosport, il quotidiano più vicino alla Juventus. A raccontarlo è stato lo stesso direttore del giornale: “, evidentemente alterato, si stava sottoponendo all’ultima incombenza mediatica della sua serata trionfale (ma evidentemente non troppo serena), la conferenza stampa, ma ha trovato qualche minuto per me”, ha spiegato. Il tecnico livornese – che in campo si era già scagliato contro il diesse Giuntoli – ha, secondo ildel giornalista: ...