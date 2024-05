Allegri ai giornalisti | Sapevate la verità e non l’avete detta Viene quasi alle mani con un cronista

(Di giovedì 16 maggio 2024) . È quel che riporta Repubblica. Quando l’arbitro Maresca mostra a Massimilianoil cartellino rosso il recupero sta già finendo. La Juve sta tornando a vincere un trofeo tre anni dopo l’ultima volta e Max esplode. Come se i suoi nervi non reggessero più la tensione di quel finale incandescente, dopo aver tollerato tutto quello che un uomo può legittimamente sopportare. Anche la cravatta sparisce in un volteggio, mentre applaude l’arbitro digrignando i denti. S’avvicina al quarto uomo Mariani e gli urla qualcosa, poi si volta verso la tribuna e sembra voler far saltare anche i bottoni della camicia bianca: «Dov’è Rocchi?». Potrebbe costargli una squalifica a tempo, vorrebbe dire stagione finita. In tv, poco dopo, sembrava calmo: «Abbiamo regalato una gioia alla società, ai tifosi e a me. Mi sono divertito. Se andrò via, perché ormai mi danno ...

In Spagna la stampa va avanti da una settimana a rimbrottare Xavi che aveva osato alzare la voce contro Ramon Besa, del Paìs, dopo la vittoria sul Napoli. Ora, visto che in Italia siamo ben più morbidi, si fanno carico anche della polemica di ...

