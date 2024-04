La Spagna applica le nuove regole sulle concessioni balneari | a Formentera spazzati via i chiringuitos storici

(Di sabato 27 aprile 2024) Addio aglilungo le spiagge di. Innon si fanno sconti con l’zione delle, che impongono standard più rigidi riguardanti il rispetto ambientale, i volumi e i criteri edilizi. La recente adozione di un nuovo sistema diha dato il via a una procedura di gara per l’assegnazione delle spiagge. E la maggior parte dei precedenti gestori è stata sostituita da nuovi imprenditori, ad eccezione di un solo locale noto: Bartolo.locali della movida in riva al mare come il Piratabus, il Lucky, il Cala Saona, sono stativia. Non sono mancate le polemiche, soprattutto ...

