Si tuffa nel torrente per salvare il suo cane | chi era il turista morto

(Di venerdì 26 aprile 2024) Tragedia sul lago di Lugano nella mattinata di giovedì 25 aprile. Unfrancese èper annegamento all’ospedale di ‘Manzoni’ di Lecco. Si erano nelCuccia per cercare diil suoche era scivolato in acqua. Ma purtroppo non ce l’ha fatta. I vigili del fuoco lo hanno recuperato due ore più tardi in fondo al lago, sulla sponda comasca.Leggi anche: Il figlio ha la leucemia, loro lo immergono nell’acqua per guarirlo: muore annegato Ilfrancese deceduto si chiamava Pania Chhom e aveva 34 anni. A dare per prima l’allarme è stata la sua fidanzata di 27 anni che poco dopo ha accusato un malore. La coppia era residente in Alsazia e stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza al camping ‘La Sbianca’ in via Osteno insieme al proprio ...