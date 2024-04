Borsa - le big tech Usa spingono Europa A Milano brillano le banche

Chiusura in deciso ribasso per le Borse europee, che recuperano comunque terreno rispetto ai minimi toccati nel pomeriggio, in scia all'andamento negativo di Wall Street. Parigi ha chiuso in calo dello 0,93%, Francoforte dello 0,95% e Madrid dello 0,48% mentre Londra ha terminato in rialzo (+0,48%) ... Continua a leggere>>

borsa 26 aprile pronta al rimbalzo. Microsoft e Alphabet in altalena. Occhi su Stm e Tenaris - E' il dopo borsa di Wall Street a segnare il passo, anche in Asia e potrebbe farlo anche in europa. Microsoft guadagna oltre il 4%, Alphabet vola a +11% dopo che avevano chiuso le contrattazioni in ca

Borse, probabile un avvio in rialzo - I principali indici azionari statunitensi hanno chiuso la seduta di ieri in territorio negativo. Il Dow Jones ha lasciato sul terreno lo 0,98% a 38.086 punti, mentre l'S&P500 ha registrato un calo

borsa: europa in rialzo spinta da conti Alhabet e Microsoft, Milano apre a +0,6% - Bene le banche, Mps la migliore (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 apr - Borse europee positive in avvio, nonostante Wall Street abbia chiuso in territorio negativo, penalizzata dai dati sull'

