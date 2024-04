Torture e lesioni nel carcere minorile Beccaria di Milano - arrestati 13 agenti

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 22 aprile 2024) Avvenivano da anninel“Cesare” di. Per questo la Polizia e il Nucleo investigativo regionale per la Lombardia della Penitenziaria hanno arrestato oggi 13della Polizia Penitenziaria, 12 dei quali tuttora in servizio presso lo stesso istituto del capoluogo lombardo. Tredicidella Polizia Penitenziaria in servizio nel“Cesare” disono statioggi L’ordinanza di misure cautelari inè stata emessa dal Gip di, su richiesta della Procura, che ha anche disposto la misura della sospensione dall’esercizio di pubblici uffici ...