Mozione di sfiducia | il centrodestra prova a far cadere Emiliano Pd Bari nel caos | via la presidente

(Di lunedì 22 aprile 2024) “Non ha più i numeri”. Ilpugliese accusa Michelee mette allala maggioranza presentando unadialdella Regione che sarà presentata entro mercoledì. La mossa di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e La Puglia Domani è stata decisa dopo il rinvio del Consiglio regionale del 23 aprile. Dopo l’uscita del M5s dalla maggioranza in seguito alla bufera giudiziaria che ha investito esponenti della maggioranza, gli addii al gruppo Pd di Michele Mazzarano e Anita Maurodinoia, e le dimissioni del capogruppo di Con, Giuseppe Tupputi, il centrosinistra potrebbe avere numeri risicati in Aula. “Quanto accaduto – ha detto il capogruppo di FdI, Francesco Ventola – è l’ennesima dimostrazione di potere”. Per le opposizioni si tratta di “un ...

Il Centrodestra in Consiglio regionale presenterà nelle prossime 48 ore una mozione di sfiducia nei confronti del presidente della Regione Puglia , Michele Emiliano . E' stato annuncia to questa mattina ...

Centrodestra Puglia: Mozione di sfiducia a Emiliano per porre fine all'agonia del Governo regionale - BARI - Il centrodestra composto da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e La Puglia Domani ha deciso di porre fine all’agonia che sta vivendo l’attività amministrativa della Regione Puglia. Per tale ...giornaledipuglia

Il centrodestra in Puglia chiede la Mozione di sfiducia per la giunta Emiliano - L'opposizione accusa la maggioranza di "non avere più i numeri" per governare. Nel frattempo, il presidente riunisce la giunta per discutere del rimpasto chiesto dalla segretaria dem Schlein ...ilfoglio

Il centrodestra chiede le dimissioni di Emiliano: Regione Puglia sull’orlo della crisi politica - Il centrodestra (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e La Puglia Domani, ndr) ha deciso di porre fine all’agonia nella quale versa l’attività amministrativa della Regione Puglia. Per questo motivo h ...pugliapress