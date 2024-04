Fiorentina contro il Genoa lunedì | 18 | 30 per tornare a vincere In campo Beltran e Kouamè Formazioni

Vigilia di campionato per il Genoa , che lunedì alle 18.30 affronta la Fiorentina al Franchi in uno dei posticipi della 32esima giornata di... (calciomercato)

Fiorentina-Genoa, probabili formazioni e dove vederla - Solo la vittoria consentirebbe alla Fiorentina di restare in corsa per l'Europa ma affrontare una squadra rivelazione come il Genoa in mezzo alle due sfide di Conference non è cosa semplice. Il club v ...sportpaper

Udinese-Roma, quando si rigioca la partita: tutte le ipotesi per il recupero della partita sospesa al 72' - L'ipotesi peggiore è quella che accomuna anche Fiorentina-Atalanta ovvero che la partita si giochi ... In caso i giallorossi dovessero raggiungere la finale, allora il match contro l'Udinese verrebbe ...ilmessaggero

Fiorentina - Nzola out nel match contro il Genoa - Per la gara di domani al Franchi contro il Genoa, Vincenzo Italiano potra' contare su tutta la rosa a disposizione ad eccezione di Mbala Nzola. L'attaccante della Fiorentina ha dovuto dare forfait, se ...napolimagazine