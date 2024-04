Leonardo da Vinci | il maestro dell’acqua | dai navigli di Milano al sogno di collegare Firenze al mare

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Una volta un professore di liceo, dovendo introdurre una lezione sudadisse che “si fa prima a dire ciò che non è stato il Genio, piuttosto che fare la lista di tutte le materie toccate dai suoi studi”. Tra queste une delle predilette fu sicuramente l’acqua e tutte le sua proprietà. Non a caso infatti in un manoscrittoano del 1490-1491 si legge che “Acqua è fra i quattro elementi il secondo men greve e di seconda volubilità. Questa non ha mai requie insino che si congiunge al suo marittimo elemento . Volentieri si leva per lo caldo in sottile vapore per l’aria. Il freddo la congela, stabilità la corrompe. Piglia ogni odore, colore e sapore e da sé non ha niente.”. Insomma quasi cinque secoli e mezzo fa il Genio diaveva già capito quasi tutto sull’acqua e di come la si potesse gestire. A ...