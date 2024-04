“Non vogliono dire chi è” Isola dei Famosi | tra i naufraghi scoperto un pezzo grosso

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Insieme alla quota nip (neanche tanto visto che negli anni il pubblico si lamenta sempre più per l’assenza di veri vip nei cast) non poteva mancare anche un po’ di nobiltà in quel de L’dei2024. Alvina Verecondi Scortecci è contessa, il suo nome suona familiare. C’entra con Costantino Della Gherardesca? A cavallo tra il 2021 e il 2022 un cugino del conduttore di Pechino Express aveva partecipato al GF Vip 6 di Alfonso Signorini e, in quel caso, sia Barù che Costantino Della Gherardesca avevano parlato della loro parentela e del loro legame profondo. Su Alvina Verecondi Scortecci a L’dei2024 è silenzio. La neo naufraga è il frutto di un amore tra nobili e ha due fratelli. “Villa Verecondi Scortecci nasce come casa di campagna della Famiglia Verecondi Scortecci. La contessa Azzolina ...