Ilaria Salis | l' Ungheria | «Non è un' eroina | ha commesso azioni barbare e premeditate Il padre si faccia qualche domanda»

(Di venerdì 5 aprile 2024) Il governo ungherese, attraverso il suo portavoce, all'attacco sul caso. Dell'insegnante in carcere da oltre 13 mesi a Budapest con l'accusa di aver partecipato a...

Il portavoce del governo ungherese: "Difenderemo la reputazione e l'integrità della nostra magistratura, non importa quanto forte la sinistra gridi al lupo" Ilaria Salis "non è un'eroina. Lei e i ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Ilaria Salis "non è un'eroina. Lei e i suoi 'compagni' sono venuti in Ungheria e hanno commesso aggressioni barbare e premeditate contro cittadini ungheresi: questi sono i fatti". ... (webmagazine24)

Il governo ungherese, attraverso il suo portavoce, all'attacco sul caso Ilaria Salis . Dell'insegnante in carcere da oltre 13 mesi a Budapest con l'accusa di aver partecipato a... (leggo)

Salis candidata Pd, manifesti fake - "La sinistra sempre pronta a dare lezioni di democrazia e correttezza politica" Finti manifesti elettorali per le europee Pd raffiguranti Ilaria Salis, l’insegnante italiana detenuta in Ungheria, sono ...lospiffero

L'Ungheria contro il padre di Ilaria Salis: "Ha trasformato il caso in una questione politica" - Ilaria Salis Non è un'eroina. Il portavoce del governo ungherese, Zoltan Kovacs, ha espresso un duro commento in merito alla vicenda della ragazza italiana arrestata a Budapest con l'accusa di aver ...ilgiornale

Ilaria Salis, a Torino i finti manifesti elettorali del Pd - L'azione è stata rivendicata dal movimento “La Barriera”: «Ridicola e indecente la proposta di Elly Schlein e del suo partito di candidare l’italiana arrestata» ...unionesarda