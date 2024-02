Inter e Juventus su Gudmundsson del Genoa | ecco perché la Fiorentina è in vantaggio

Alfredo Pedullà ci tiene a far capire le differenze tra Juventus e Inter, soprattutto in termini di spese. Su Sportitalia la stoccata del giornalista ai ... (inter-news)

I posticipi vinti in casa da Roma e Fiorentina rispettivamente contro Torino e Lazio hanno chiuso la 26esima giornata di campionato in Serie... (calciomercato)

La rivelazione di Frattesi: 'Pentito per aver scelto l'Inter Mai ma...': Il centrocampista dell'Inter Davide Frattesi è stato Intervistato oggi da La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole sulla scelta del club nerazzurro nonostante l'accostamento alla Juventus nel ...ilbianconero

Lautaro Martinez: "Anche la Champions tra gli obiettivi, Inter gruppo di fratelli": Inter saldamente in testa al campionato e in attesa del recupero contro l'Atalanta che potrebbe proiettarla a +12 sulla Juventus ma i nerazzurri non dimenticano la Champions League, come conferma ...sportmediaset.mediaset

Ravanelli: "Allegri senza certezze penso che non sia più convinto di rimanere alla Juventus": "Il pubblico non è contento di questa Juventus soprattutto delle ultime quattro partite perché la Juventus dopo la partita con l'Inter è stata come la neve al sole e si un po' sciolta. Anche contro il ...tuttojuve