Sono tre le inchieste che riguardano il generale Roberto Vannacci E la Lega gli pagherà tutta la campagna elettorale per le Europee

Sono tre le inchieste che riguardano il generale Roberto Vannacci. E la Lega gli pagherà tutta la campagna elettorale ...

(Di domenica 25 febbraio 2024)tre leche in questo momento interessano il. Lo precisa Repubblica stamane: non solo la procura ordinaria e quella militare indagano su di lui, come riportato dal Corriere, ma ora il militare è nel mirino anche della magistratura contabile. Il quotidiano anticipa che verrà aperto un fascicolo per danno erariale da parte della Corte dei conti del Lazio in merito alle presunte spese fatte nel periodo in cui era a Mosca, tra 7 febbraio 2021 e il 18 maggio 2022. «Non faccio alcuna dichiarazione al riguardo,temi cheil mio servizio, dico solo chemolto sereno e che riferirò nelle sedi opportune», è la replica del. «Nel rispetto del codice dell’ordinamento militare, ...

