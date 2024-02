Le pagelle Moore è l’ultimo ad arrendersi Per Willis serata da dimenticare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 15 febbraio 2024)7: 20 punti, 7 rimbalzi e 5 assist ma soprattutto tanta leadership, presenza in campo e una ritrovata lucidità nelle letture e le scelte di gioco. Ci prova a tenere a galla Pistoia ma non tutti lo seguono. In casa Estra è sicuramentea mollare la presa nellatorinese.4,5: il mezzo voto in più è per averci provato almeno in difesa. Per Payton è stata decisamente unaccia, 1/11 dal campo e 3 punti a referto in 35 minuti inquadrano bene quella che è stata la sua partita, carica di difficoltà contro la fisicità degli avversari. Varnado 6,5: Jordon in questo momento è in calo di condizione e non c’è da stupirsi visto gli infortuni che lo hanno fermato e costretto a non allenarsi. Ci prova fino a che le forze lo sorreggono e lo fa anche bene, poi le gambe non tengono più ...