Seghetti tiene il Perugia col fiato sospeso L’attaccante in dubbio | squadra all’osso

(Di martedì 13 febbraio 2024) Sette giocatori indisponibili non bastano, perché da ieri si è aggiunto anche illegato abiancorosso, presente domenica alla ripresa, ieri non si è allenato con il gruppo. Potrebbe trattarsi di un affaticamento, una cosa non seria ma che diventa un problema visto che i biancorossi scenderanno in campo domani sera per il turno infrasettimanale, contro la Fermana. Non solo: Bartolomei alla ripresa ha cercato di forzare i tempi, ma ieri è stato costretto a fare marcia indietro e ha ripreso a lavorare a parte. Ricapitolando, Alessandro Formisano, che non è stato particolarmente fortunato con gli infortuni, per il prossimo incontro dovrà sicuramente rinunciare a Kouan e Sylla, fermati dal giudice sportivo per un turno, agli infortunati Vazquez, Vulikic, Bozzolan, Bartolomei e con molta probabilità anche ad ...