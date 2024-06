Fonte : oasport di 1 giu 2024

Un signore di fronte a gente vomitevole“. VIDEO ULTIMA PUNTATA TENNIS MANIA . Questa gente è vomitevole. So già quello che ci aspetterà alle Olimpiadi, so già che alcuni sport, come il judo, saranno falsati in qualche maniera dall’incidenza del pubblico: meno Francia davanti festa grande.

Ambesi durissimo | Il pubblico francese al Roland Garros è vomitevole Passaro meglio di Darderi