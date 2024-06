Fonte : sbircialanotizia di 1 giu 2024

Per la prima volta esposti al pubblico i 29 argenti delle antiche magistrature fiorentine Nel Museo di Palazzo Vecchio nasce la Sala degli argenti: per la prima volta la raccolta degli argenti delle antiche magistrature fiorentine, risalente ai tempi della Signoria e quasi del tutto sconosciuta, viene esposta al pubblico in modo permanente nel nuovo.

A Palazzo Vecchio nasce la Sala degli Argenti