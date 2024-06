Garfagnana Epic centinaia in mountain bike

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024) Gallicano (Lucca), 1 giugno 2024 – Dopo l’avvio di ieri con la partenza della “Kids”, evento dedicato agli “i del futuro” impegnati a sfrecciare lungo due sentieri interamente disegnati per loro sul territorio del comune di Gallicano, stamani è stata la volta della “Day” e della storica “”, giunta alla sua decima edizione.Race in, le foto Oltre 400 i partenti solo di oggi, che con la lorosi sono ritrovati agli Impianti Sportivi di Gallicano per iniziare la loro appassionante avventura, dopo avere preso il via lungo il percorso insieme per poi dividersi tra coloro che stasera faranno ritorno e gli altri che completeranno il loro giro dopo un tragitto di 150 chilometri, con 6400 metri di dislivello, su un tracciato estremamente avvincente e altrettanto aspro e faticoso.