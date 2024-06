La Juventus licenzia Max Allegri per giusta causa Il tecnico livornese pronto a fare ricorso

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di sabato 1 giugno 2024) Massimilianoha ricevuto dallala lettere con notifica dimento per. Lo riporta il sito di Gianluca Di Marzio . La decisione arriva in seguito al caos andato in scena nel post-partita della finale di Coppa Italia che la società bianconera ha vinto contro l'Atalanta.in questo momento è a Londra e assisterà questa sera alla finale di Champions League.