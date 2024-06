LIVE Musetti-Djokovic Roland Garros 2024 in DIRETTA | appuntamento con la storia in serata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 1 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PAOLINI-ANDREESCU (3° MATCH DALLE 11.00) 13:15 Facile Elena Rybakina su Mertens. Adesso Sabalenka-Badosa e Medvedev-Machac.sarà non prima delle 20:15!! Buongiorni amici di OA Sport e benvenuti alladel match più atteso del giorno, della settimana e chissà, dell’intero. La partita di 3° turno tra Lorenzoe Novakpotrebbe regalare all’Italia il primo numero 1 del mondo della sua. Per far sì che succeda, serve un’altra impresa azzurra dopo quella che ha messo insieme ieri Matteo Arnaldi sconfiggendo il n.6 del seeding e del mondo Andrey Rublev senza perdere un set. Il talento di Carrara ha giocato la migliore partita dell’anno sulla terra rossa contro Gael Monfils (in generale non può che essere la vittoria su Ben Shelton a Miami) e si è issato per la terza volta in carriera al 3° turno a Parigi.