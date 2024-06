Senago due auto contro la transenna che avvisa della buca

Fonte : ilnotiziario di 1 giu 2024

Senago, due auto si schiantano contro la transenna che… avvisa della buca. Da mesi in via De Gasperi, proprio davanti all’ingresso carrabile del supermercato “Il Gigante” si è formata una buca profonda e decisamente pericolosa per automobilisti e motociclisti.

