Fonte : feedpress.me di 1 giu 2024

A dare la notizia sono stati il blogger Amyr Aitashev e l'attivista Aruna Arna, che hanno postato immagini. Sarebbe andata a fuoco, per cause non chiarite, parte della lussuosa dacia nell’oriente russo in cui Vladimir Putin ospitò anche Silvio Berlusconi.

A fuoco la dacia dove Putin ospitò Berlusconi | le cause non chiarite