Fonte : lanazione di 1 giu 2024

it. Prevendite online sul sito ufficiale www. boxofficetoscana. 21” in cui, per dirla con le parole del musicologo Piero Rattalino, il genio salisburghese attinse "alla commedia degli equivoci, congegnata con tutte le sorprese, le trovate, i colpi di scena".

Firenze doppio concerto dedicato a Mozart e Beethoven