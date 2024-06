Sparatoria in Germania | aggressore in fuga e polizia in azione Ci sono feriti

Fonte : iltempo di 1 giu 2024

Ci sono "diversi feriti" nella doppia sparatoria di Hagen, in Germania, avvenuta in un appartamento e successivamente in un parrucchiere vicino. Sono in corso accertamenti per definire le dinamiche dell'accaduto.

