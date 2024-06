Fonte : fanpage di 1 giu 2024

Lo prevede un emendamento della Lega al ddl Sicurezza. . Protestano le opposizioni: "Follia". Nei casi di possibili reati commessi da operatori di polizia riguardo all'uso delle armi o di "altro mezzo di coazione fisica" mentre sono in servizio, le indagini non sarebbero in mano alla Procura: se ne occuperebbe l'Avvocatura dello Stato.

La Lega vuole cambiare le regole delle indagini sulle violenze della polizia