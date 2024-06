Fonte : thesocialpost di 1 giu 2024

Il conducente del pullman è stato trovato sotto choc e trasferito in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale Sacco. Purtroppo per il 38enne non c’era più nulla da fare: il corpo era straziato.

Morto investito da un pullman | era già steso a terra quando è avvenuto l’impatto con il bus