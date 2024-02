Thuram | «Questo il vero Thuram? Voglio sempre aiutare!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 10 febbraio 2024)ha permesso all’Inter di ribaltare la partita contro la Roma, ottenendo tre punti fondamentali e a fine primo tempo non certo scontati. Il suo commento a Inter TV. SUCCESSO PESANTISSIMO – Marcusdopo aver fatto gol e propiziato un autogol in Roma-Inter: «Non è che si è visto ilMarcus, io cercodi aiutare la squadra. Abbiamo sfidato una squadra che gioca bene a calcio, siamo contenti di aver preso i tre punti. Un sorriso? Lo faccio tutti i giorni. È una bella vittoria e sono molto contento». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it ...