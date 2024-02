I lupi di Chernobyl hanno sviluppato delle mutazioni genetiche anti-cancro

Leggi tutta la notizia su today

(Di venerdì 9 febbraio 2024) In seguito all’incidente di Cherobyl del 1986 circa due chilometri quadrati di foresta attorno alla ex centrale nucleare sovietica sono stati dichiarati off-limits per gli esseri umani. E in poco tempo, questa “zona di alienazione” (questo il termine ufficiale) si è trasformata in un’oasi...