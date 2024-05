La Cina prova a uscire dalla crisi | sussidi senza precedenti al mercato immobiliare

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 19 maggio 2024) Il governo cinese sta per mettere in atto un piano di acquisti di beni immobiliari per riattivare ildelle abitazioni nel Paese. Si tratta di un tentativo di far ripartire uno dei settori più cruciali dell’economia cinese, inceppatosi dopo i lunghi lockdown imposti per limitare la diffusione del Covid-19 alla luce di una campagna vacle con una copertura minore di quella occidentale. L’economia cinese ha dato segni contrastanti di ripresa, con un aumento della produzione industriale ma allo stesso tempo una crescita lenta della domanda interna, ancora spaventata dalle recenti difficoltà. Il piano dellaper il suoLa Banca Popolare cinese, che svolge funzioni di banca centrale, ha annunciato un piano da 300 miliardi di renminbi, pari a quasi 40 miliardi di euro, per ...