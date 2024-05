‘La rasoiata’ di Ballan | Tiberi non è ridimensionato Pogacar annoia - ma crea anche entusiasmo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 19 maggio 2024) LA PROVA DI FORZA DISinceramente non mi aspettavo che facesse una cosa del genere, però sapevo che avrebbe potuto farla, perché sappiamo di cosa è capace. Non pensavo ammazzasse così il Giro a una settimana dalla fine. Pensavo che lasciasse andare la fuga, ma quando ho visto che la teneva a bada con la squadra, allora lì ho capito come sarebbe finita. SCATTO DA LONTANO OBBLIGATO Non aveva bisogno della squadra, era tutta salita. Se voleva vincere la corsa, doveva per forza partire sul Foscagno. Con la sola andatura di Majka non avrebbero ripreso Quintana. L’UNICO RIMPIANTO DISecondo me gli brucia non aver tenuto la maglia rosa dalla prima all’ultima tappa, perché aveva corso benequel primo giorno. Aveva forse un po’ sottovalutato Narvaez allo sprint. Col senno di poi, avrebbe cercato di fare più differenza ...