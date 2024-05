Buccino - Andria e Scarlato | I parlamentari siano espressione del territori - necessaria modifica della legge

(Di domenica 19 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Itornino ad essere l’delo e non dei partiti,unaelettorale”. A ribadirlo a voce unanime, questa mattina, sono stati gli exe politici salernitani, Alfonsoe Guglielmo, nell’ambito del convegno sullaelettorale che si è tenuto a. L’evento, dal titolo “Restituire al popolo la scelta dei: contro le liste bloccate per un ritorno agli elettori eletti legati alo”, è stato organizzato dall’associazione Paese Mio presieduta dal patron Gregorio Fiscina ed ha visto la presenza oltre di Fiscina, del ...

Il mistero delle bombe Nato gettate nel Garda dagli americani: «A distanza di anni continuo a cercarle» - Il mistero delle bombe Nato gettate nel Garda dagli americani: «A distanza di anni continuo a cercarle» - Nel corso del tempo sono state fatte interrogazioni parlamentari, ma il mistero non è stato risolto ... per migliorare la condizione aerodinamica dell'aereo e garantire il carburante necessario per ...

Caso Forti: Il trasferimento in Italia del connazionale detenuto negli USA, un’operazione delicata e silenziosa - Caso Forti: Il trasferimento in Italia del connazionale detenuto negli USA, un’operazione delicata e silenziosa - Contesto: Nelle ultime settimane, l'attenzione mediatica sul caso di Forti, un connazionale detenuto negli Stati Uniti, è stata notevole. Il parlamentare di ...