Calhanoglu | Col Milan il momento più bello! 20 come il mio numero

Calhanoglu a DAZN : "Inzaghi per noi è come un amico, credo sia stata la mia miglior stagione in carriera" - calhanoglu a DAZN : "Inzaghi per noi è come un amico, credo sia stata la mia miglior stagione in carriera" - "È tutto bello, lo stadio è pieno e siamo felici". Esordisce così Hakan calhanoglu quando si presenta ai microfoni di DAZN dopo Inter-Lazio e dopo la ...

Calhanoglu a Sky : "Dopo questa stagione dobbiamo ripeterci. Zhang Noi lo aspettiamo qui" - calhanoglu a Sky : "Dopo questa stagione dobbiamo ripeterci. Zhang Noi lo aspettiamo qui" - "Dopo questa stagione dobbiamo ripeterci. Dobbiamo portare l'Inter il più in alto possibile, questo è il nostro obiettivo. Non dobbiamo mollare ora dopo la seconda stella. Dobbiamo sempre vincere ...

Dumfries evita la sconfitta nel giorno della festa: l’Inter gela la Lazio e il suo sogno Champions - Dumfries evita la sconfitta nel giorno della festa: l’Inter gela la Lazio e il suo sogno Champions - E mentre da Marotta arrivano rassicurazioni sul futuro del club, oggi si fa festa ma da domani bisognerà pensare al ... ma l’occasione più pericolosa arriva con un tiro di calhanoglu che termina di ...