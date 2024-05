Volley - azzurre in collegiale a Milano in vista della partenza per Macao

Julio Velasco, CT della Nazionale Italiana di Volley femminile , ha diramato le convocazioni per il quarto collegiale della stagione, in preparazione all’ormai imminente debutto in Nations League. Il raduno è previsto al Centro Pavesi di Milano dal ...

Fefé De Giorgi, CT della Nazionale Italiana di Volley maschile, ha convocato quattordici atleti per un collegiale che si svolgerà venerdì 17 maggio a Roma. In serata gli azzurri partiranno per Rio de Janeiro (Brasile), dove dal 21 al 26 maggio ...

Volley Mercato: la Lube alza il muro con Gargiulo - volley Mercato: la Lube alza il muro con Gargiulo - A.S. volley Lube annuncia l’ingaggio fino al 2027 del centrale ... coronato dalla chiamata in azzurro da parte del CT Fefè De Giorgi per il collegiale di inizio maggio a Roma. Gargiulo si prepara ...

