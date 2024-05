LIVE Atletica - Diamond League Rabat 2024 in DIRETTA | Roberta Bruni si gioca la vittoria nell’asta

(Di domenica 19 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.02arriva il terzo errore a 4.65 sia per Stefanidi che per Molinarolo, l’azzurra chiude dunque al terzo posto al pari della greca,sidunque lacon l’elvetica Angelica Moser. 21.00 Il francese Habz vince i 1500 in 3’32?86 davanti ai britannici Mills (3’33?47) e Giles (3’33?50). 20.58 4.65 al secondo tentativoper la svizzera Moser, secondo errore per Elisa Molinarolo ed Aikaterini Stefanidi. 20.55 Il programma della pista proseguirà con i 1500 metri maschili. 20.52! 4.65 al secondo tentativo per l’azzurra dopo un errore di tutte alla quarta misura. 20.49 Vince il belga Alexander Doom in 44?51 (nuovo personale) ...

17.21 La greca Stefanidi fa il suo debutto in gara superando 4.33. 17.19 Errore al primo tentativo a 4.43 per Leon. 17.16 Disastro per Roberta Bruni , fuori dalla gara senza aver piazzato una misura

