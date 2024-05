Nuove rotte e strategie della guerra dell' oppio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 19 maggio 2024) L'effetto farfalla, in un mondo globalizzato, interconnesso e capitalista, vale anche per il traffico'eroina: dall'Asia meridionale al Sud-Est Asiatico, dalla Cina fino all'Europa, il tornadoe droghe pesanti è generato da scelte politiche (più o meno di facciata), alimentato da guerre civili, orientato dalle tendenze dei consumatori, agevolato dall'intelligenza artificiale e dal web. Come ogni sistema complesso, il futuro'oppiaceo - che tutt'ora conta 31 milioni e mezzo di consumatori nel mondo per un mercato che, solo nell'Unione Europea, vale 5,2 miliardi l'anno - è difficile da prevedere, ma sono tre i fattori che ne stanno ridefinendo le: il bando alla produzione diin Afghanistan, lacivile in Myanmar, l'incremento in Europa ...