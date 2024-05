Premio Loano | Peppe Voltarelli vince come miglior album - a Hiram Salsano il Premio Giovani

(Di domenica 19 maggio 2024)foto di Francesca Magnani– È– con l’“La grande corsa verso Lupionòpolis” (Visage Music) – il vincitore delNazionale Città diper la Musica Tradizionale Italiana, il più prestigioso riconoscimento per la musica di tradizione in Italia, assegnato ogni anno allae produzione musicale di ambito folk da una giuria composta da oltre cinquanta giornalisti specializzati e studiosi. Il– assegnato aldi musicista under 35 – va invece a Bucolica della cantante campana(autoproduzione). La prossima ...

