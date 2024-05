NUOVE CONVOCAZIONI PER JULIO VELASCO

(Di domenica 19 maggio 2024) Terminata la prima settimana di Volleyball Nations League femminile, è tempo di un nuovo collegiale per le azzurre. Grazie alle prime 4 partite di VNL,ha avuto modo di valutare le azzurre che hanno disputato la 1° settimana, così ha deciso di diramare la lista delle azzurre che saranno impegnate per il nuovo collegiale e da questa lista diramerà una nuova lista delle azzurre che porterà per la 2° settimana di Volleyball Nations League. Lunedì 20 Maggio presso il Centro Pavesi si raduneranno: Monica De Gennaro, Sarah Luisa Fahr, Marina Lubian, Paola Egonu, Alessia Orro, Myriam Sylla, Sylvia Nwakalor.Elena Pietrini (fino al 21 Maggio perchè bisognerà valutare le sue condizioni fisiche) Dal 21 Maggio si uniranno alle precedenti:Yasmina Akrari, Carlotta Cambi, Ekaterina Antropova, Sara Bonifacio, Caterina Bosetti, Anna Danesi, Eleonora Fersino, Alice ...

Pallavolo VNL femminile – L’Italia di Velasco ha aperto la crisi della Turchia di Santarelli - Pallavolo VNL femminile – L’Italia di velasco ha aperto la crisi della Turchia di Santarelli - (Carlo Lisi per iVolleymagazine.it) Il successo strameritato delle Azzurre di Julio velasco sulla Turchia di Santarelli è ... ha lanciato nella mischia internazionale per questa prima settimana di ...

Milan-Pioli, atto finale: settimana decisiva per il nuovo allenatore - Milan-Pioli, atto finale: settimana decisiva per il nuovo allenatore - Visualizzazioni: 57 Milan, siamo arrivati alle battute finali. La prossima settimana sarà quella decisiva. Tra domani e martedì arriverà l’annuncio ufficiale che sancirà la fine del rapporto tra Stefa ...

Terza vittoria per l'Italia (3-1), contro le campionesse d'Europa, squadra più avanti nel ranking - Terza vittoria per l'Italia (3-1), contro le campionesse d'Europa, squadra più avanti nel ranking - Terza vittoria per l’Italia (1-3; 27-25, 21-25, 21-25, 19-25) e una vittoria che pesa molto come punti (battere una squadra più avanti nel ranking dà più punti) e per il morale, contro le campionesse ...