Giro d’Italia - Tiberi rivela | Pensavo di ceder - la squadra mi ha aiutato E la terza settimana…

(Di domenica 19 maggio 2024) Antonioha avuto una crisi durante la quindicesima tappa del2024. Il ciclista laziale non è riuscito a tenere la ruota dei migliori nelle parte conclusiva della salita che conduceva al Mottolino (Livigno) e ha concluso al quattordicesimo posto con un ritardo di 3’59” da Tadej Pogacar. Il capitano della Bahrain-Victorious ha accusato 1’09” dal colombiano Daniel Martinez e dal britannico Geraint Thomas, 1’01” dall’australiano Ben O’Connor e ha così perso terreno in classifica generale. L’azzurro resta comunque al quinto posto in graduatoria e ha difeso la maglia bianca di miglior giovane, anche se ora ha soltanto 19” sull’olandese Thymen Arensman. Antonioha analizzato la propria prestazione ai microfoni di Spazio Ciclismo: “Purtroppo proprio oggi mi è capitata la giornata più buia di questo ...